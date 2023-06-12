Dapat Gerobak Gratis Partai Perindo, Pedagang Cappucino Cincau: Semoga Menang Pemilu 2024

JAKARTA - Sri Wahyuni (39), yang sehari-hari jualan minuman cappucino cincau di kolong tol, Penjaringan, Jakarta Utara, mengaku senang mendapat gerobak gratis dari Persatuan Indonesia (Perindo).

Perindo, memang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, secara aktif membagikan gerobak gratis kepada masyarakat. Hal itu bertujuan meningkatkan UMKM yang berada di seluruh Indonesia.

Sebelum mendapat bantuan dari Partai Perindo, wanita asal Tegal, Jawa Tengah, itu menuturkan dulunya ia berjualan hanya menggunakan meja di depan rumahnya. Ibu dua anak ini mulai berjualan mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB.

"Alasan menjual cappucino cincau ya buat tambahan nyari ongkosnya anak sekolah, sama kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau ngandelin bapaknya kan enggak tentu kerjanya, jadi kuli. Jadi dibilang cukup, ya enggak cukup ya," kata Sri kepada MNC Portal, Senin (12/6/2023).

Karena itu, dirinya mengucapkan terima kasih kepada partai perindo yang telah memberikan bantuan gerobak terhadap usaha kecilnya itu.

"Alhamdulillah, ya senang banget ya. Soalnya jualan emang pakai meja cuman mejanya sudah rusak. Harapannya semoga menang untuk pemilu 2024, pasti memilih Partai Perindo dan ke depannya lebih baik," tutur dia.