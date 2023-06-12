Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Emak-Emak di Tanjung Priok Nekat Jadi Pengedar Sabu

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |17:35 WIB
Emak-Emak di Tanjung Priok Nekat Jadi Pengedar Sabu
Emak emak di Warakas ditangkap karena jual sabu (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Utara melakukan penggrebekan sebuah rumah di wilayah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (12/6/2023). Dalam operasi ini petugas menangkap seorang wanita berusia 42 Tahun.

Kepala BNN Kota Jakarta Utara, Kombes Pol Bambang Yudistira mengatakan, bahwa penggrebekan ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang memberikan informasi masih maraknya peredaran narkotika.

Dari informasi tersebut, petugas BNNK langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di kawasan Warakas I. Saat lakukan operasi tim pemberantasan BNNK menangkap pengedar narkoba seorang wanita berinisial FS (42).

"FS ditangkap dan diamankan dengan barang bukti satu plastik klip bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, dengan berat 86,39 gram," kata Bambang.

Dijelaskan Bambang, dalam penggerebekan tersebut selain mengamankan bandar pihaknya juga menemukan sejumlah barang bukti non Narkotika seperti dua unit Handphone warna merah dan hijau, satu timbangan digital, dan tiga kotak kecil penyimpanan berwarna cokelat.

