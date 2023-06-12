Wanita Paruh Baya di Bogor Ditemukan Tewas di Dalam Sumur

BOGOR - Wanita paruh baya berinisial I (55), ditemukan tewas di dalam sumur di wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Korban diduga tercebur sumur ketika mengambil air.

Kapolsek Jonggol Kompol Mulyadi Asep Fajar mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.30 WIB. Awalnya, anak korban mencari ibunya yang tak kunjung terlihat setelah pamit mengambil air sumur di kebun.

"Di lokasi melihat kaki manusia yang mengambang. Kemudian anak almarhumah menduga jika yang mengambang di dalam sumur yaitu ibunya," kata Mulyadi dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Sang anak pun melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT setempat dan pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk membantu proses evakuasi bersama warga.