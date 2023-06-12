Modal Nekat, 2 Bandit Jual Ribuan Materai Palsu

JAKARTA - Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap spesialis pembuat materai palsu pria berinisial RBW (21) dan wanita inisial Y (44). Kedua pelaku ini ditangkap, setelah menjual ribuan materai palsu hampir empat bulan.

Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yunita Natalia Rungkat mengatakan, pengungkapan ini bermula dari hasil penyelidikan petugas bahwa adanya peredaran materai palsu yang telah dijual di wilayah Jabodetabek dan meraup keuntungan besar.

"Tersangka telah melakukan aksinya selama 4 bulan dan mendapatkan keuntungan 11 juta. Untuk wilayah operasional mereka berada di Jabodetabek," kata Yunita saat ditemui Mapolres pada Senin (12/6/2023).

BACA JUGA: KPK Kembali Temukan Aset Diduga Hasil Pencucian Uang Rafael Alun di Jogja

Yunita menjelaskan, untuk melancarkan aksinya tersebut, kedua pelaku nekat menjual materai palsu dengan beberapa nominal harga dan dijual dengan harga dibawah rata-rata melalui media online kepada para pembeli.

"Kelompok ini khusus materai palsu, untuk korban penjualan materai palsu ini dari undercover buy jadi petugas yang melakukan secara online. Pelaku baru kali ini melakukan aksi coba-coba peruntungan," ucap Yunita.