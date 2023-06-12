Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar TPPO Prostitusi Online di Bogor, Korbannya Anak di Bawah Umur

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |19:33 WIB
Polisi Bongkar TPPO Prostitusi Online di Bogor, Korbannya Anak di Bawah Umur
Polresta Bogor rilis kasus TPPO. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

BOGOR - Polisi membongkar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berupa prostitusi online di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Seluruh korban dalam kasus ini merupakan anak di bawah umur.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, terdapat 6 kasus TTPO yang dibongkar. Dari kasus tersebut, pihaknya menetapkan 9 tersangka dengan 2 di antaranya masih di bawah umur.

"Tersangka 7 dewasa dan 2 anak berhadapan dengan hukum yang kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan," kata Bismo di Mako Polresta Bogor Kota, Senin (12/6/2023).

Kasus tersebut tersebar di beberapa titik di wilayah Kota Bogor, yaitu di Bogor Tengah, Tanah Sareal, Bogor Timur, Bogor Utara, dan Bogor Barat.

"Dari berbagai kasus dan tersangka yang kita amankan, korban semuanya di bawah umur. Wanita yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual oleh pelaku. Korbannya anak di bawah umur sebanyak 6 anak diperdagangkan," ujarnya.

Modus para tersangka adalah menawarkan pekerjaan kepada korban dan diberi gaji bulanan. Namun kenyataannya, mereka dieksploitasi kepada pria hidung belang melalui media sosial (medsos).

"Ada yang sudah melakukan komunikasi via medsos (FB), korban ditawari pekerjaan dengan gaji. Ada yang ditawarkan sebagai waitress. Bujuk rayu iming-iming Rp 4-5 juta gaji per bulan," ucap Bismo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156196/dpr-ToSO_large.jpg
Oknum Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, DPR: Pecat dan Hukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058729/tppo-HR8a_large.jpg
Jual Beli Bayi di Depok Terbongkar, KPAI: Besarnya Ancaman TPPO bak Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057885/tppo-YRKd_large.jpg
TPPO Bayi di Depok, Transaksi Pakai Sistem Pre-Order Janjian saat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057870/tppo-xdcb_large.jpg
Sasar WNA, Pelaku TPPO Bayi dari Depok ke Bali Raup Untung Rp20-25 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047944/wni-J1EG_large.jpg
WNI Diduga Disekap dan Disiksa di Myanmar, Keluarga Lapor Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039362/dirtipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-Yo9D_large.jpg
Miris! 50 WNI Jadi Korban TPPO Modus PSK di Sydney, Kerugian Capai Rp500 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement