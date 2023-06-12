Cekcok dengan Pengendara Mobil, Leher Sopir Angkot Ditusuk Gunting hingga Terkapar di Ciputat

TANGERANG SELATAN - Seorang sopir angkot terkapar usai lehernya ditusuk gunting oleh pengendara mobil di Jalan Baru Boulevard, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (12/6/23).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.25 WIB di sekitar kantor sekuriti Jalan Baru UPJ. Korban yang mengemudikan angkot D10 menepikan mobil dan turun bersama seorang perempuan menuju pos sekuriti di sisi jalan.

"Turun 2 orang menghampiri pos sekuriti setempat. Enggak lama datang mobil pribadi yang dikendarai satu orang, tiba-tiba datang, dan sempat cekcok antara pengemudi angkot dan pengemudi mobil," tutur sekuriti kawasan yang bertugas di lokasi, Tohir.

Saat keduanya cekcok, tiba-tiba pelaku menusukkan gunting ke leher korban. Usai korban terkapar bersimbah darah, pelaku kabur.

"Pelaku pengemudi mobil pribadi itu menusuk bagian leher korban," ujarnya.

Gunting yang digunakan pelaku tertinggal di sekitar lokasi. Korban yang tergeletak lantas dievakuasi menggunalan mobil patroli ke rumah sakit terdekat.

"Korban dibawa pakai mobil patroli," ucapnya.