Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curi Handphone Sopir, Pria Ini Babak Belur Dihajar Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:16 WIB
Curi Handphone Sopir, Pria Ini Babak Belur Dihajar Warga
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial AS babak belur dihajar warga usai mencuri handphone di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Saat ini, pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Cileungsi.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB siang tadi. Awalnya, korbannya yang merupakan sopir truk tronton sedang tidur di dalam kendaraannya.

"Korban tidur di dalam tronton dan handphone disimpan di jok tengah. Korban terbangun karena kaget kartu e-Tol menyelip di telapak kaki," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Selanjutnya, korban mencari handphone yang disimpan ternyata sudah raib. Korban pun berupaya mencari sambil bertanya kepada warga sekitar.

"Korban terbangun dan mencari handphone sudah tidak ada. Lalu korban tanya lainnya yang parkir dekat mobil tetapi tidak tahu juga dan tukang warung memberitahu ada ya g bongkar handphone Jalan ke arah Pangkalan 11," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342//penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188292//maling_di_karnaval_ancol-oqLX_large.jpg
Komplotan Maling Beraksi di Konser Ancol, 5 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205//pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187//penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement