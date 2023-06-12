Curi Handphone Sopir, Pria Ini Babak Belur Dihajar Warga

BOGOR - Pria berinisial AS babak belur dihajar warga usai mencuri handphone di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Saat ini, pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Cileungsi.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.30 WIB siang tadi. Awalnya, korbannya yang merupakan sopir truk tronton sedang tidur di dalam kendaraannya.

"Korban tidur di dalam tronton dan handphone disimpan di jok tengah. Korban terbangun karena kaget kartu e-Tol menyelip di telapak kaki," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Senin (12/6/2023).

Selanjutnya, korban mencari handphone yang disimpan ternyata sudah raib. Korban pun berupaya mencari sambil bertanya kepada warga sekitar.

"Korban terbangun dan mencari handphone sudah tidak ada. Lalu korban tanya lainnya yang parkir dekat mobil tetapi tidak tahu juga dan tukang warung memberitahu ada ya g bongkar handphone Jalan ke arah Pangkalan 11," jelasnya.