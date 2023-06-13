Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Presiden Jokowi Akan Umumkan Penyelesaian Kasus HAM Berat di Aceh

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |02:00 WIB
Mahfud MD: Presiden Jokowi Akan Umumkan Penyelesaian Kasus HAM Berat di Aceh
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan (kick off) penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu secara nonyudisial di Aceh.

"Pada 27 Juni 2023, Presiden akan mengumumkan apa yang telah diselesaikan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Akan dilakukan 'kick off' di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie," kata Mahfud dilansir Antara, Selasa (13/6/2023).

Lokasi peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang dipilih Presiden Joko Widodo itu merupakan Tragedi Rumoh Geudong. Ini merupakan sebuah tragedi penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan aparat selama masa konflik Aceh (1989–1998).

Tragedi ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang dijadikan sebagai markas aparat di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.

