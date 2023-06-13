Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Selidiki Asal-Usul Restoran hingga Rumah Rafael Alun di Yogyakarta

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |06:32 WIB
KPK Selidiki Asal-Usul Restoran hingga Rumah Rafael Alun di Yogyakarta
KPK dalami restoran hingga rumah mewah Rafael Alun. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami asal-usul aset berupa restoran hingga rumah mewah milik pihak-pihak yang terkait dengan mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT). Aset tersebut berlokasi di Yogyakarta.

Restoran yang diduga milik Rafael Alun dan sedang dilacak KPK terkait asal usulnya yakni, Bilik Kayu Heritage. Sementara itu, rumah mewah yang sumbernya sedang ditelusuri KPK berlokasi di Jalan Ganesha II Nomor 12, Kelurahan Muha Muju, Kemantren, Umbulharjo, Yogyakarta.

"Ini yang kemudian dari aspek hukum harus kami dalami. Apakah kepemilikannya ada kaitannya dengan dugaan gratifikasi yang bersangkutan atau tidak. Kita harus bicara aspek hukumnya. Lebih penguatan pada alat buktinya," kata Kepala Pemberitaan Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (13/6/2023).

"Sekalipun teman-teman tahu seperti tadi apakah itu termasuk rumah makan, teman-teman sudah tahu kan di Jogja itu. Kami akan telusuri lebih dahulu aspek hukumnya ya," katanya.

KPK mengendus adanya dugaan aset hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun di Yogyakarta. Aset tersebut meliputi tanah hingga bangunan. Saat ini, KPK sedang memproses aset tersebut dalam rangka untuk penyitaan.

"Jadi beberapa bidang tanah dan bangunan di Yogyakarta itu yang kami temukan tentu segera kami lakukan pada proses-proses penyelesaian berkas perkara," kata Ali.

Sebelumnya, KPK telah menyita berbagai aset milik Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang tersebar di Solo, Yogyakarta, hingga Jakarta. Adapun, aset Rafael Alun yang disita meliputi mobil, motor gede (moge), rumah mewah, kost-kostan, hingga kontrakan.

"Benar tim penyidikan telah lakukan penyitaan dua mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser di Kota Solo Jateng. Selain itu, di Jogjakarta tim penyidik juga telah lakukan penyitaan satu motor gede Triumph 1200cc," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu, 31 Mei 2023.

