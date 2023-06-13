Wapres Bakal Bertemu PM Uzbekistan Abdulla Nigmatovich Aripov, Bahas Kerjasama hingga Investasi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akan bertemu Perdana Menteri Uzbekistan Abdulla Nigmatovich Aripov di Gedung Kabinet Menteri Uzbekistan, Selasa (13/6/2023). Pertemuan tersebut bakal membahas isu-isu strategis, khususnya mengenai peningkatan kerja sama antar kedua negara dan investasi.

Sebelumnya, Wapres telah tiba di Ibu Kota Uzbekistan, Tashkent, kemarin, Senin (12/6/2023) pukul 18.15 waktu setempat. Kedatangan Wapres disambut Wakil Perdana Menteri Republik Uzbekistan HE Jamshid Khodjayev, juga Menteri Investasi dan Perdagangan Luar Negeri Republik Uzbekistan.

“Ini adalah peningkatan kerjasama terutama di bidang ekonomi. Ada informasi terakhir Uzbekistan itu ingin membuka hubungan yang terkait dengan transportasi udara langsung dari Uzbekistan ke Jakarta. Dan juga berharap agar visa on arrival dari Jakarta bisa segera dibuka, itu harapannya,” diungkapkan Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dikutip dalam keterangannya.

Selain itu, Wapres jdiagendakan bertemu para diaspora Indonesia di Uzbekistan. Pada kesempatan ini Wapres akan berdialog membahas isu terkini mengenai kehidupan para diaspora dan peranan yang dapat dilakukan selama berada jauh dari kampung halaman.

Wapres juga akan menerima para pelaku usaha industri halal Uzbekistan. Dalam kunjungannya ke Uzbekistan, Wapres juga mempererat hubungan kerjasama di bidang wisata religi, yang kaitannya dengan wisata halal Indonesia. Apalagi, Indonesia ingin menjadi pusat halal dunia pada 2024.

“Jadi ini salah satu aspek yang penting untuk melihat perkembangannya dalam konteks wisata religi, yang kaitannya dengan wisata halal antara Indonesia dengan dengan Uzbekistan,” kata Masduki.