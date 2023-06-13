Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Politik Adu Domba Kaisar Cina Manfaatkan Hubungan Baik dengan Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:31 WIB
Politik Adu Domba Kaisar Cina Manfaatkan Hubungan Baik dengan Majapahit
Politik adu domba Kaisar Cina manfaatkan hubungan baik dengan Majapahit. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

KERAJAAN Majapahit memiliki hubungan yang istimewa dengan Kekaisaran Cina. Bahkan sejak zaman Hayam Wuruk bertahta hingga Majapahit mulai terpecah di bawah kekuasaan Wikramawardhana hubungan itu selalu dijaga dengan baik.

Di masa Wikramawardhana bertahta pun Kekaisaran Cina kerap kali mengirimkan utusan menuju Kerajaan Majapahit. Bahkan sang kaisar baru Cheng Tsu konon pernah mengirimkan utusan khusus untuk mengumumkan bahwa dirinya terpilih sebagai kaisar baru menggantikan Kaisar Wung Hu.

Pada awal masa pemerintahan Kaisar Yung Lo inilah timbulnya Laksamana Cheng Ho yang sangat terkenal dan berulang kali dikirim ke Majapahit, sebagaimana dikutip dari "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit". Kaisar Yung Lo sendiri memerintah dari tahun 1403 sampai 1424.

Pada tahun 1403 Yung Lo mengirim utusan ke Majapahit untuk memberitahukan penobatannya sebagai kaisar baru. Pemberitahuan itu segera disambut dengan pengiriman utusan ke negeri Cina untuk menyatakan ucapan selamat.

Hubungan antara negeri Cina dan Majapahit makin hari bertambah rapat, lebih-lebih setelah Raja Majapahit Wikramawardhana menerima stempel perak berlapis emas dari Kaisar. Sebagai tanda terima kasih Wikramawardhana mengirim utusan ke negeri Cina dengan membawa upeti.

Rupanya kiriman stempel perak berlapis emas itu membangkitkan niat Raja Kerajaan Timur dalam hal ini pecahan Kerajaan Majapahit bagian timur, untuk juga mengirim utusan ke negeri Cina dengan membawa upeti.

Namun maksud utama pengiriman utusan itu ialah untuk minta stempel sebagai tanda pengakuan resmi dari pihak Kaisar. Ternyata permintaan itu dikabulkan. Pemberian stempel itu membuktikan bahwa Kaisar Yung Lo memperlakukan Kerajaan Timur sejajar dengan Kerajaan Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement