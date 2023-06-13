KPK Duga Uang Suap Hasbi Hasan Mengalir ke Wanita Spesial Karyawan Bank Swasta

KPK duga uang suap Hasbi Hasan mengalir ke teman wanitanya yng merupakan karyawan bank swasta. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang suap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan (HH) mengalir ke seorang wanita cantik bernama Isye Fitri Yuliastuti. Hasbi Hasan diduga punya kedekatan khusus dengan karyawan bank swasta tersebut.

Dugaan itu dikonfirmasi langsung oleh penyidik lembaga antirasuah ke Isye Fitri pada Senin, 12 Juni 2023. KPK telah mengantongi keterangan Isye dan telah dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Saksi (Isye Fitri) hadir. Saksi diduga orang dekat tersangka HH. Dikonfirmasi soal dugaan adanya aliran uang yang diterima saksi dari tersangka HH," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (13/6/2023).

"Keterangan selengkapnya ada dalam BAP yang tidak bisa kami sampaikan saat ini," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Isye diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK berjanji bakal membongkar keterangan saksi Isye yang sudah dituangkan dalam BAP di persidangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA dengan tersangka Hasbi Hasan.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kedua tersangka tersebut adalah Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.