Bersama Gus Miftah, Gus Kautsar Bersilaturahmi dengan Prabowo di Kemhan

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan Muhammad Abdurrahman al-Kautsar atau lebih akrab disapa Gus Kautsar yang didampingi oleh Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Kedatangan Gus Kautsar bersama Gus Miftah ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk bersilaturahmi dengan Prabowo.

Mengenakan setelan kopiah hitam, kemeja putih dan sarung berwarna cokelat, Gus Kautsar disambut langsung oleh Prabowo di ruang kerjanya. Saat itu, Prabowo sempat bertanya kepada Gus Kautsar.

"Sudah pernah ke sini belum?" tanya Prabowo. Gus Kautsar mengatakan dirinya sebelumnya sudah pernah bertamu ke kantor Kemhan dan takjub dengan perubahan yang terjadi di Kemhan, yang kini lebih hidup dengan lukisan, ornamen, dan gambar-gambar sarat nilai sejarah.

Prabowo mengatakan dirinya sengaja memajang banyak lukisan-lukisan di kantornya itu agar tidak hanya tersimpan di gudang.