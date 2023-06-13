Audio Rapat Paripurna DPR Mati saat Nyanyikan Lagu Indonesia Raya

JAKARTA - Terjadi insiden kecil saat Rapat Paripurna DPR pada Selasa (13/6) pagi ini, yang mana audio di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta mendadak mati saat pimpinan dan anggota Dewan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus selaku pimpinan sidang, awalnya membacakan absensi pada permulaan rapat paripurna, dimana ada 40 orang yang hadir fisik, 200 orang virtual, dan 62 izin sehingga total kehadiran yakni 302 anggota dan rapat dinyatakan kuorum.

"Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, permulaan rapat paripurna dpr Hadir secara fisik 40 orang, virtual 200, izin 62 dan total 302 orang, untuk itu rapat dinyatakan kuorum," kata Lodewijk dalam rapat, Selasa (13/6/2023).

Kemudian, Lodewijk pun membuka rapat yang dinyatakan terbuka untuk umum. Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiba-tiba audio di dalam ruangan mati, sehingga hanya terdengar suara anggota Dewan yang menyanyikan lagu tersebut.

Di akhir lagu, Lodewijk pun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan audio yang terjadi.

"Mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi," kata Lodewijk.

(Awaludin)