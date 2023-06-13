KPK Selisik Modus Penampungan Uang Andhi Pramono Lewat Pihak Keluarga

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelisik dugaan keterlibatan pihak keluarga dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP). Andhi Pramono disinyalir menggunakan modus menampung uang lewat pihak keluarga.

Demikian ditegaskan KPK setalah mengantongi informasi bahwa Andhi menggunakan rekening mertuanya, Kamariah, untuk melakukan transaksi. KPK bakal menelusuri lebih jauh pihak lainnya yang disinyalir turut terlibat dalam penerimaan maupun penampungan uang Andhi.

"Apakah ada keterlibatan dari pihak lain pasti KPK akan telusuri lebih jauh ke sana," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (13/6/2023).

KPK bakal memanggil sejumlah pihak termasuk pihak keluarga Andhi Pramono untuk didalami muali dari aliran uang hingga asal usul aset mantan pejabat Bea Cukai tersebut. Salah satu pihak keluarga yang sudah dikantongi keterangannya oleh KPK yakni mertua Andhi Pramono, Kamariah.

"Kami akan melakukan pendalaman dan klarifikasi kepada sejumlah pihak, termasuk penggunaan rekening-rekening itu apakah hanya melalui ibu mertuanya aja atau ada pihak lain," jelas Ali.

KPK kembali menjerat Andhi Pramono sebagai tersangka. Kali ini dia ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Andhi Pramono diduga telah menyamarkan ataupun menyembunyikan aset hasil tindak pidana penerimaan gratifikasi.