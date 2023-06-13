Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Messi Absen di GBK, Effendi Syahputra: Kita Berharap Ada Keajaiban!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |11:30 WIB
Messi Absen di GBK, Effendi Syahputra: Kita Berharap Ada Keajaiban!
Lionel Messi/Reuters
A
A
A


JAKARTA - Argentina tetaplah negara kampiun Piala Dunia 2022, meski tanpa hadirnya Lionel Messi pada FIFA Matchday saat lawan Indonesia pada 19 Juni mendatang. Pasalnya, permainan tim berjuluk La Albicelestes ini akan tetap menarik ditonton.

"Pertandingan melawan Argentina bukan hanya soal Messi, walaupun magis utama di Lionel Messi, tapi Argentina tetaplah Argentina tim juara dunia dengan materi yang luar biasa dan tetap memiliki kelas berbeda," ujar Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra, dikutip Selasa, (13/6/2023).

Effendi Syahputra yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu mengakui, Messi di skuad Argentina menjadi pembeda dengan segenap prestasi individunya.

Politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menambahkan, penggemar sepak bola nasional tentu sangat berharap dapat menyaksikan secara langsung pemain yang baru saja bergabung dengan Inter Miami di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

"Kita berharap ada keajaiban atau pun sebuah keberuntungan Messi merubah pendiriannya untuk hadir di negara salah satu penggemar sepak bola terbesar dunia," ujar juru bicara nasional Partai Perindo, partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.

Halaman:
1 2
      
