Messi Absen di GBK, Effendi Syahputra: Kita Berharap Ada Keajaiban!

JAKARTA - Argentina tetaplah negara kampiun Piala Dunia 2022, meski tanpa hadirnya Lionel Messi pada FIFA Matchday saat lawan Indonesia pada 19 Juni mendatang. Pasalnya, permainan tim berjuluk La Albicelestes ini akan tetap menarik ditonton.

"Pertandingan melawan Argentina bukan hanya soal Messi, walaupun magis utama di Lionel Messi, tapi Argentina tetaplah Argentina tim juara dunia dengan materi yang luar biasa dan tetap memiliki kelas berbeda," ujar Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra, dikutip Selasa, (13/6/2023).

"Pertandingan melawan Argentina bukan hanya soal Messi, walaupun magis utama di Lionel Messi, tapi Argentina tetaplah Argentina tim juara dunia dengan materi yang luar biasa dan tetap memiliki kelas berbeda," ujar Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra.

Effendi Syahputra menambahkan, penggemar sepak bola nasional tentu sangat berharap dapat menyaksikan secara langsung pemain yang baru saja bergabung dengan Inter Miami di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

"Kita berharap ada keajaiban atau pun sebuah keberuntungan Messi merubah pendiriannya untuk hadir di negara salah satu penggemar sepak bola terbesar dunia," ujarnya.