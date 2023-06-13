Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,9 Guncang Kuta Selatan Bali

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |11:34 WIB
Gempa M4,9 Guncang Kuta Selatan Bali
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,9 mengguncang Kuta Selatan, Bali pada Selasa (13/6/2023). Gempa terjadi sekira pukul 11.05 WIB.

"Gempa Mag:4.9, 13-Jun-2023 11:05:46WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 10.75 LS-113.87 BT. Pusatnya berada pada 264 km Barat Daya Kuta Selatan.

Kedalaman gempa tersebut 10 Km. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," imbuh BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Gempa Bali BMKG gempa
