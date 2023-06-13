Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Prestasi Putri Ariani, Peraih Golden Buzzer di AGT 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |12:30 WIB
Daftar Prestasi Putri Ariani, Peraih Golden Buzzer di AGT 2023
Putri Ariani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Beragam daftar prestasi Putri Ariani begitu banyak. Penyanyi berusia 17 tahun asal Indonesia yang kini tengah menjadi perbincangan publik.

Dia memiliki suara emas yang mampu mengantarkannya ke panggung America’s Got Talent 2023. Dalam ajang tersebut, Putri berhasil meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell.

Putri Ariani sebenarnya sudah sangat berprestasi sejak dulu. Berikut daftar prestasi Putri Ariani yang mungkin belum Anda ketahui.

1. Juara Indonesia’s Got Talent 2014

Penyanyi disabilitas Putri Ariani mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia saat mengikuti ajang Indonesia’s Got Talent pada 2014 silam. Kala itu Putri masih sangat belia, yakni 8 tahun.

Dalam ajang tersebut, Putri yang sudah hobi bernyanyi sejak usia 2 tahun berhasil memukau para juri dengan suara indahnya saat menyanyikan lagi “My Heat Will Go On”.

Ari Lasso dan Anggun C Sasmi yang saat itu menjadi juri pun tak sungkan memberikan pujian padanya.

Halaman:
1 2 3
      
