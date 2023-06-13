Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Potensi Hujan Harus Tetap Diwaspadai di Sejumlah Wilayah Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |11:39 WIB
BNPB: Potensi Hujan Harus Tetap Diwaspadai di Sejumlah Wilayah Ini
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, potensi hujan harus tetap diwaspadai pada pertengahan Juni 2023 di sejumlah wilayah Indonesia. Meskipun, saat ini sebagian wilayah sudah memasuki musim kemarau.

“Kita sekarang ada di dasarian II, dasarian II ini ada adalah 10 hari yang kedua (pertengahan Juni). Jadi kalau kita bicara prakiraan cuaca umum itu biasanya dalam satu bulan itu dibagi atas tiga dasarian dasarian, di dasarian kedua ini potensi hujan sebenarnya tidak terlalu signifikan,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dikutip dari YouTube BNPB, Selasa (13/6/2023).

Aam sapaan akrab Abdul Muhari mengatakan, sejumlah wilayah yang tetap perlu waspada potensi hujan diantaranya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua Barat.

“Tetapi ada potensi-potensi menengah yang tetap diwaspadai oleh pemerintah daerah misalkan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan bagian timur, di Maluku, dan Papua Barat di bagian tengah selatan Papua,” kata Aam.

“Ini masih menjadi perhatian untuk waspada banjir, sedangkan di tempat-tempat yang lain kita sudah harus berpikir tentang antisipasi kekeringan dan Karhutla,” tambahnya.

Meskipun, kata Aam, potensi hujan yang terjadi di pertengahan Juni ini tidak akan terlalu terdampak pada potensi bencana hidrometeorologi basah.

“Kalau hidrometeorologi basah rasanya tidak akan terlalu dominan karena kita sudah mulai masuk musim kering,” bebernya.

