HOME NEWS NASIONAL

Bupati Nonaktif Kapuas dan Istri Jadi Tersangka Korupsi, Giliran Anaknya Dipanggil KPK

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |12:11 WIB
Bupati Nonaktif Kapuas dan Istri Jadi Tersangka Korupsi, Giliran Anaknya Dipanggil KPK
Gedung KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap seorang dokter bernama Azalia Aprinda Bahar, hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Azalia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Kapuas, Ben Brahim S Bahat (BBSB).

Azalia merupakan anak dari pasangan Bupati nonaktif Kapuas, Ben Brahim S Bahat dengan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem, Ary Egahni. KPK telah menetapkan Ben Brahim S Bahat dan Ary Egahni sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran Pemkab Kapuas dan penerimaan suap.

"Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Azalia Aprinda Bahat, Dokter," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (13/6/2023).

Belum diketahui apa yang ingin didalami penyidik dari keterangan Azalia Aprinda Bahat. Diduga, KPK sedang menelusuri aliran uang dugaan korupsi Ben Brahim S Bahat dan Ary Egahni.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat dan istrinya, Ary Egahni yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran Pemkab Kapuas dan penerimaan suap.

