Jokowi : Konten-konten Negatif Terus Bermunculan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan tantangan di ruang digital saat ini semakin besar. Namun, konten-konten negatif justru terus bermunculan

"Tantangan di ruang digital semakin besar. sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat," kata Jokowi dalam sambutannya melalui rekaman video pada acara Literasi Digital di Mabes TNI, Selasa (13/6/2023).

"Hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai. Karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," tambahnya.

Maka dari itu, Jokowi berharap masyarakat dapat meminimalkan konten-konten negatif di media sosial. Dirinya mempersilahkan masyarakat untuk membanjir ruang digital dengan konten-konten positif

"Banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian," kata Jokowi.

Internet, kata Jokowi, harus mampu meningkatkan produktifitas masyarakat. Dan, katanya, bisa membuat UMKM naik kelas.

"Perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat," kata Jokowi.