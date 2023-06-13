Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Transformasi Digital, Jokowi Sebut 12.548 Desa/Kelurahan Terjangkau Sinyal 4G

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |12:26 WIB
Transformasi Digital, Jokowi Sebut 12.548 Desa/Kelurahan Terjangkau Sinyal 4G
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pandemi Covid-19 membuka kesempatan luas bagi Indonesia untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran.

"Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital terutama untuk UMKM terus diperbanyak dan terus ditingkatkan," kata Jokowi dalam sambutannya dalam rekaman video pada acara Literasi Digital di Mabes TNI, Selasa (13/6/2023).

"Pemerintahan digital terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital," tambahnya.

Pada akhir 2022, kata Jokowi, sebanyak 13 ribu desa di Indonesia terjangkau dengan sinyal 4G. "Insya Allah, pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi menjelaskan, infrastruktur digital tidak bisa berdiri sendiri. Saat jaringan internetnya telah tersedia, kata Jokowi, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya.

"Agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement