Transformasi Digital, Jokowi Sebut 12.548 Desa/Kelurahan Terjangkau Sinyal 4G

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pandemi Covid-19 membuka kesempatan luas bagi Indonesia untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran.

"Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital terutama untuk UMKM terus diperbanyak dan terus ditingkatkan," kata Jokowi dalam sambutannya dalam rekaman video pada acara Literasi Digital di Mabes TNI, Selasa (13/6/2023).

"Pemerintahan digital terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital," tambahnya.

Pada akhir 2022, kata Jokowi, sebanyak 13 ribu desa di Indonesia terjangkau dengan sinyal 4G. "Insya Allah, pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi menjelaskan, infrastruktur digital tidak bisa berdiri sendiri. Saat jaringan internetnya telah tersedia, kata Jokowi, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya.

"Agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan," katanya.

BACA JUGA: Dukungan Jokowi Dinilai Terlihat saat Bobby Mesra dengan Ganjar di Medan

(Arief Setyadi )