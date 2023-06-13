DPR Sahkan Slamet Edy Purnomo Jadi Anggota BPK 2023-2028

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR mengesahkan Slamet Edy Purnomo sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2023-2028 menggantikan Agus Joko Pramono yang berakhir masa jabatannya pada tahun ini.

Slamet Edy terpilih dalam rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR terhadap 14 calon Anggota BPK RI.

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami, menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota BPK RI, periode 2023-2028 tersebut dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus selaku pimpinan sidang menanyakan persetujuan kepada seluruh pimpinan dan anggota di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Kemudian, dijawab setuju oleh seluruh pimpinan dan anggota Dewan yang hadir. Pimpinan DPR pun memperkenalkan Slamet Edy Purnomo dan mempersilakannya maju ke podium untuk berfoto bersama.

"Selanjutnya, kami perkenalkan calon anggota BPK RI periode 2023-2028 yaitu saudara Dr. Slamet Edy Purnomo S.E.,M.E. untuk berdiri di tempatnya. Kepada calon anggota BPK RI periode 2023-2028 agar maju ke depan untuk foto bersama pimpinan DPR RI," ucap Lodewijk.