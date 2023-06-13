Minta Rabu 28 Juni 2023 Dijadikan Hari Libur Idul Adha, Begini Penjelasan Sekum PP Muhammadiyah

JAKARTA – PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Zulhijjah 1444 H jatuh pada Senin, 19 Juni 2023, sehingga Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023.

Ihwal penetapan tersebut maka perayaa Idul Adha tahun ini berpotensi berbeda dengan pemerintah. Pasalnya, pemerintah lewat Kemenag berpotensi menetapkan Idul Adha pada Kamis 29 Juni 2023, meskipun baru akan menggelar sidang isbat pada Minggu 18 Juni 2023.

Terkait potensi perbedaan jadwal Idul Adha 1444 H itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan usulan terkait libur lebaran Idul Adha 1444 H.

Pemerintah telah menetapkan tanggal 29 Juni 2023 sebagai hari libur nasional dalam rangka Idul Adha. Untuk itu, Mu’ti mengusulkan agar Rabu, 28 Juni 2023 juga menjadi hari libur nasional agar warga Muhammadiyah dapat melaksanakan Salat Id dengan tenang dan khusyuk.

“Jadi liburnya dua hari, yaitu tanggal 28 atau 29 Juni 2023. Saya kira yang pegawai negeri setuju itu. Ini usul Pak Wakil Wali Kota, karena pernah ada warga Muhammadiyah yang menjadi ASN tidak ikut lebaran (Idul Adha) karena harus pergi ke kantor,” ucap Mu’ti dalam acara Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Kota Surakarta Periode 2022-2027, Rabu (7/6/2023).