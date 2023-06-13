Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ideal Jadi Pasangan Ganjar, PDIP Disarankan Prioritaskan TGB Zainul Majdi Jadi Cawapres

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |13:49 WIB
Ideal Jadi Pasangan Ganjar, PDIP Disarankan Prioritaskan TGB Zainul Majdi Jadi Cawapres
Ganjar Pranowo dan TGB Zainul Majdi (Foto : Antara)
A
A
A

JAKARTA - Peneliti Senior polcoMM Institute Afdhal Makkuraga menilai, duet Ganjar Pranowo dan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi merupakan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang ideal.

"Sangat ideal, sebab TGB dapat menutupi celah pada Ganjar," kata Afdhal dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Pernyataan tersebut, sekaligus menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut, Partai Perindo menawarkan TGB Muhammad Zainul Majdi sebagai cawapres Ganjar Pranowo.

Afdhal mengatakan, TGB Zainul Majdi merupakan sosok religius dan berasal dari Indonesia Timur. Selain itu, TGB juga pernah menjabat sebagau Gubernur NTB selama dua periode.

"Dengan beragam prestasi termasuk pencapaian terbaik pembangunan milenium dari PBB. Ini modal penting untuk memaksimalkan bonus demografi kita," tutur Afdhal.

Afdhal menilai, Indonesia Timur memiliki kekuatan yang besar. Itu sudah dibuktilan oleh SBY-JK pada 2004 dan Jokowi-JK pada 2014 yang memenangkan kontestasi pilpres.

"Dari nama nama cawapres yang disodorkan , tak terlihat nama tokoh Indonesia Timur selain TGB. Maka PDIP layak memprioritaskan TGB bersama Ganjar," kata Afdhal.

