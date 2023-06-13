Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Pemilu 2024 Harus Diletakkan sebagai Proses Lahirnya Pemimpin Transformatif

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |13:53 WIB
Wapres: Pemilu 2024 Harus Diletakkan sebagai Proses Lahirnya Pemimpin Transformatif
Wapres KH Mar'uf Amin. (Dok Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan, kontestasi Pemilu 2024 harus melahirkan pemimpin yang transformatif. Wapres mengungkapkan hal ini saat berdialog dengan diaspora Indonesia di Uzbekistan, Selasa (13/6/2023).

“Pemilu dan Pilkada tahun 2024, harus diletakkan sebagai proses lahirnya pemimpin-pemimpin transformatif yang akan mengelola proses pembuatan kebijakan negara, baik di level nasional maupun daerah,” tutur Wapres saat memberikan sambutannya.

Apalagi, kata Wapres, tahun 2045, Indonesia akan berusia 100 tahun. Visi Indonesia adalah Indonesia Emas, yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi Indonesia Emas hanya akan terwujud, salah satunya, apabila Indonesia memiliki pemimpin yang transformatif, yakni pemimpin yang terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

“Pemimpin transformatif, bukan hanya pemimpin yang baik, tetapi juga terus melakukan perbaikan. Bukan hanya pemimpin yang saleh tetapi juga muslih, demi tercapainya transformasi yang berkesinambungan,” katanya.

Wapres mengatakan pemimpin transformatif, harus mampu menjaga komitmen kebangsaan yang diamanatkan para pendiri bangsa, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kelola dan selesaikan. Selain mengelola transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, para pemimpin kelak diharapkan mampu membawa Indonesia menuju visi Indonesia-sentris,” ucapnya.

Selain itu, kata Wapres, berbagai langkah re-distribusi pembangunan diupayakan guna mempercepat pemerataan kesejahteraan daerah di luar Jawa.

