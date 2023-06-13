Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perangi Konten Negatif, Panglima TNI: Prajurit Jangan Sebarkan Hoaks dan Buta Digital

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:02 WIB
Perangi Konten Negatif, Panglima TNI: Prajurit Jangan Sebarkan Hoaks dan Buta Digital
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Perkembangan teknologi terutama digitalisasi tidak hanya memberikan efek positif. Namun, turut membawa efek negatif, salah satunya ialah penyebaran hoaks.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, prajuritnya juga acap kali turut menyebarkan berita bohong. Sebab, mereka belum bisa membedakan informasi yang benar dan tidak.

Ia pun meminta semua pihak di lingkungan TNI untuk melek teknologi. "Tantangan di dunia digital semakin besar dan semakin berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudo dalam acara 'Literasi Digital Sektor Pemerintah Kepada TNI' di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023).

"Sebagai anggota TNI, merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk terus memerangi konten negatif. Kita harus membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif, konten yang akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," sambungnya.

Untuk bisa berperan aktif dalam menjaga persatuan bangsa melalui dunia digital, Yudo menegaskan, prajurit TNI harus punya kecakapan digital, dan menjadi sumber daya manusia yang bertalenta teknologi.

"Ke depan, saya berharap tidak ada lagi prajurit TNI yang buta digital, menyebarkan hoaks, membocorkan rahasia negara, dan tidak ada lagi prajurit TNI yang menyebarkan konten yang bertentangan dengan tugas TNI sebagai pemersatu bangsa," katanya.

"Sebagai prajurit TNI yang merupakan alat negara dan bagian dari komponen bangsa, kita wajib mendukung program pemerintah tersebut dan mengambil peran dengan kegiatan literasi digital. Kita harus menjadi perekat bangsa di dunia maya dan saya berharap akan semakin banyak prajurit TNI yang semakin bijak dan cakap dalam dunia digital," sambungnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191519/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-cAq5_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement