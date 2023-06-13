Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ayah David Ungkap Sempat Dihampiri 3 Orang Utusan Pelaku saat di RS

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:35 WIB
Ayah David Ungkap Sempat Dihampiri 3 Orang Utusan Pelaku saat di RS
Jonathan Latumahina/Foto: Instagram
A
A
A

 

JAKARTA - Ayah dari David Ozora (17), Jonathan Latumahina mengungkap sempat dihampiri tiga orang tidak dikenal saat di RS Medika Permata Hijau, tempat awal anaknya dirawat usai insiden penganiayaan yang dilakukan terdakwa Mario Dandy Satriyo (MDS) Cs.

Menurutnya ketiga orang tersebut datang pada Februari 2023 lalu, untuk membahas upaya damai.

 BACA JUGA:

Hal itu diutarakan Jonathan dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Cs sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).

"Saya ada kecurigaan di hari pertama di RS Medika Permata Hijau, di Medika itu kondisi bikin bingung, karena di situ ada penyidik. Penyidik bilang ini pelakunya sudah ditangkap," kata Jonathan saat menjelaskan ke Hakim Ketua.

 BACA JUGA:

Jonathan bersaksi bahwa tiga orang tidak dikenal itu menghampirinya saat di RS Medika Permata Hijau pada malam hari. Menurutnya ia juga ditawarkan untuk memindahkan CDO ke RS yang lebih baik.

"Tiga orang. Satu orang namanya Karel, dua lagi saya enggak paham," ucapnya.

"Dia kemudian bilang 'saya dari keluarga pelaku', saya emosi waktu itu, kemudian ditawari ke RS yang lebih baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Jonathan juga mengaku berteriak dan menanyakan siapa dan alasan apa tiga orang itu diutus untuk menawarkan pindah tempat perawatan.

"Saya teriak, saya tanya 'kamu siapa? Kamu anggota (aparat)?' kata dia 'bukan, pak'. Dari situ, saya kemudian mencari-cari tahu ini siapa sampai akhirnya ada keanehan-keanehan yang lain," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement