Ayah David Ungkap Sempat Dihampiri 3 Orang Utusan Pelaku saat di RS

JAKARTA - Ayah dari David Ozora (17), Jonathan Latumahina mengungkap sempat dihampiri tiga orang tidak dikenal saat di RS Medika Permata Hijau, tempat awal anaknya dirawat usai insiden penganiayaan yang dilakukan terdakwa Mario Dandy Satriyo (MDS) Cs.

Menurutnya ketiga orang tersebut datang pada Februari 2023 lalu, untuk membahas upaya damai.

Hal itu diutarakan Jonathan dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Cs sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).

"Saya ada kecurigaan di hari pertama di RS Medika Permata Hijau, di Medika itu kondisi bikin bingung, karena di situ ada penyidik. Penyidik bilang ini pelakunya sudah ditangkap," kata Jonathan saat menjelaskan ke Hakim Ketua.

Jonathan bersaksi bahwa tiga orang tidak dikenal itu menghampirinya saat di RS Medika Permata Hijau pada malam hari. Menurutnya ia juga ditawarkan untuk memindahkan CDO ke RS yang lebih baik.

"Tiga orang. Satu orang namanya Karel, dua lagi saya enggak paham," ucapnya.

"Dia kemudian bilang 'saya dari keluarga pelaku', saya emosi waktu itu, kemudian ditawari ke RS yang lebih baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Jonathan juga mengaku berteriak dan menanyakan siapa dan alasan apa tiga orang itu diutus untuk menawarkan pindah tempat perawatan.

"Saya teriak, saya tanya 'kamu siapa? Kamu anggota (aparat)?' kata dia 'bukan, pak'. Dari situ, saya kemudian mencari-cari tahu ini siapa sampai akhirnya ada keanehan-keanehan yang lain," tuturnya.