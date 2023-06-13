Diklat Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Berakhir, Lemhanas Apresiasi Semangat PSMTI

JAKARTA - Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Laksamana Madya TNI Edi Sucipto menutup secara resmi kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang digelar di Kinasih Resort, Bogor, Minggu (11/06/23).

Dalam sambutannya Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto yang dibacakan oleh Laksdya TNI Edi Sucipto mengatakan, Lemhannas sangat mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh peserta Taplai bagi PSMTI.

"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh peserta karena telah menunjukkan semangat dan dengan sepenuh hati mengikuti Pemantapan Nilai Kebangsaan ini," katanya dalam acara Penutupan Taplai Kebangsaan Lemhannas RI bagi PSMTI, Minggu (11/06/23).

Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI ini melanjutkan, walaupun kegiatan ini diselenggarakan dalam waktu yang sangat singkat, diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan peserta.

"Untuk lebih memahami dan menyadari betapa pentingnya nilai-nilai kebangsaan bagi kelangsungan kehidupan," jelas Laksdya Edi.

Disampaikan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, kegiatan Taplai Kebangsaan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama, akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan mempererat rasa kebersamaan di antara para peserta.

"Nilai-nilai kebangsaan dan rasa kebersamaan sangat dibutuhkan, mengingat Bapak/Ibu memiliki peran dan tugas yang sangat penting sebagai agen perubahan dalam membangun masa depan bangsa sesuai dengan profesi dan keahliannya masing-masing," tuturnya.

"Dalam kegiatan outbond yang juga dilakukan, menunjukkan bahwa dengan adanya kolaborasi, kerja sama dan gotong royong segala maksud dan tujuan akan mudah tercapai. Oleh karena itu, untuk membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, maka diperlukan orang-orang yang berkualitas, profesional, kreatif, demokratif dan berwawasan kebangsaan dan cinta akan tanah air," imbuhnya.

Selanjutnya, dikesempatan yang sama Johnny Situwanda selaku Ketua Panitia Taplai Lemhannas bagi PSMTI mengungkapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta Taplai dari PSMTI seluruh Indonesia.