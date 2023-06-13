Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC University Kembali Menorehkan Prestasi Tingkat Nasional yang Gemilang di Ajang OSSN 2023

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:29 WIB
MNC University Kembali Menorehkan Prestasi Tingkat Nasional yang Gemilang di Ajang OSSN 2023
JAKARTA - MNC University kembali mencatat prestasi gemilang pada Olimpiade Sains Siswa Nusantara (OSSN) 2023, yang diselenggarakan oleh Gatari Competition dan Science Generation Indonesia pada 11 Juni 2023 lalu.

Tiga mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika MNC University berhasil meraih prestasi gemilang dalam dua bidang keilmuan, Matematika dan Bahasa Inggris.

Dalam bidang Matematika, Dewi Masito Setyo Tuhu meraih Juara 3 Tingkat Nasional, Ayu Agustianingsih berhasil meraih Harapan 2 (Peringkat 5) Tingkat Nasional, dan Gisela Anastacia Rosalind berhasil meraih Peringkat ke-25 Tingkat Nasional.

Sementara itu, dalam bidang Bahasa Inggris, Gisela Anastacia Rosalind berhasil meraih Harapan 1 (Peringkat ke-4) Tingkat Nasional.

Prestasi yang diraih oleh mahasiswa MNC University tersebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri, serta merupakan wujud nyata dari komitmen MNC University dalam mengembangkan potensi mahasiswa melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Rektor MNC University, Mariati Tirta Wiayata, memberikan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa atas prestasi yang telah mereka capai.

“Selamat kepada ketiga mahasiswi MNC University atas hasil yang telah dicapai. Semoga pencapaian ini menjadi pengalaman yang berarga untuk belajar dan meningkatkan prestasi di kemudian hari,” kata Mariati. Mariati menambahkan, MNC University akan terus mendukung para mahasiswa sebagai generasi muda masa depan bangsa dalam meraih prestasi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Halaman:
1 2
      
