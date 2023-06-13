Cegah TPPO, Polri Imbau Warga Tak Mudah Tergiur Kerja di Luar Negeri

JAKARTA - Satgas TPPO Polri mengimbau kepada seluruh warga untuk tidak mudah tergiur adanya tawaran kerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, terkadang pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kerap menggunakan modus tersebut dalam melancarkan aksinya.

"Satgas TPPO Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Menurut Ramadhan, apabila memang ingin bekerja ke luar negeri, masyarakat harus mengikuti proses secara resmi atau legal.