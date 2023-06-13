Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Bantuan Gerobak Partai Perindo, Pedagang: Mantap ini Pakai Besi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:15 WIB
Terima Bantuan Gerobak Partai Perindo, Pedagang: Mantap ini Pakai Besi
JAKARTA - Salah satu penerima bantuan Gerobak Partai Perindo, Sarjoko memuji kualitas dari gerobak yang diberikan Partai Perindo. Menurut, Gerobak Partai Perindo akan awet karena terbuat dari besi.

"Mantap ini, pakai besi," kata Sarjoko saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).

Pria yang sehari-hari berjualan susu jahe di daerah Jakarta Utara itu, menyebutkan gerobak yang sebelumnya ia pakai berbahan dasar dari kayu.

Karena sudah termakan usia, gerobaknya pun sudah tidak layak pakai karena sudah mengalami keropos di beberapa bagian.

Sarjoko melanjutkan, ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Partai Perindo yang terus peduli kesejahteraan pelaku UMKM melalui program bantuan gerobak.

"Senang sekali, terima kasih sama Pak Hary Tanoesoedibjo dan Ibu Liliana Tanoesoedibjo mudah-mudahan Partai Perindo maju terus," ujarnya.

Sebagai informasi, tiga penerima Gerobak Perindo adalah Sri Utami pedagang bebek dan ayam goreng, Sarjoko penjual susu jahe, dan Titin Sri Astuti penjual mi ayam. Mereka bertiga, saat ini berjualan di daerah Jakarta Utara.

