HOME NEWS NASIONAL

Terima Bantuan Gerobak, Pedagang Ayam Bebek Goreng: Semoga Partai Perindo Makin Maju

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:22 WIB
Terima Bantuan Gerobak, Pedagang Ayam Bebek Goreng: Semoga Partai Perindo Makin Maju
A
A
A

JAKARTA - Penerima bantuan Gerobak Partai Perindo, Titin Sri Astuti menyampaikan rasa terima kasihnya ke Partai Perindo atas program partai tersebut yang selalu peduli kesejahteraan UMKM.

Titin yang sehari-hari berjualan ayam dan bebek goreng itu merasa senang sekali dapat terpilih menjadi salah satu penerima bantuan gerobak.

"Senang, alhamdulillah dan semoga ke depannya jualannya saya semakin ramai," kata Titin saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).

Titin melanjutkan, atas konsistensi Partai Perindo peduli Kesejahteraan pelaku UMKM, ia berharap Partai Perindo dapat tembus ke Senayan agar program ini terus berkembang.

"Partai Perindo semoga makin jaya makin maju," ujar Titin.

Halaman:
1 2
      
