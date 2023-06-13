Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menghadap Jokowi, Ganjar Bahas Persiapan Mempercantik Borobudur

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:29 WIB
Menghadap Jokowi, Ganjar Bahas Persiapan Mempercantik Borobudur
Ganjar Pranowo (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada sore hari ini, Selasa (13/6/2023).

Ganjar mengaku bertemu Jokowi untuk membahas masalah terkait Candi Borobudur. "Bahas Borobudur," kata Ganjar di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Persiapan untuk membereskan Borobudur tentu 2024 kan semua mesti selesai jadi tadi ada Pak Menko Marinves menyampaikan soal kelembagaan sebaiknya tunggal. Lalu peran antar seluruh tingkatan baik pusat provinsi kabupaten," tambahnya.

Ganjar juga mengaku memiliki kewajiban untuk membereskan Pasar Ngijon. Namun, katanya, hal tersebut bergantung pada heritage assessment dari internasional.

"Sehingga itu kita tunggu, jadi harapannya kalau itu selesai bisa cepat. Ada problem sampah juga yang menjadi kewenangan bupati untuk membereskan tanah tapi yang kedua ada juga persiapan pembangunannnya maka kalau ini bisa kira-kira 8 bulan selesai. Kalau itu terjadi rasa-rasanya hampir selesai lah secara keseluruhan," ungkapnya.

