Ledek Sandiaga saat Bertemu di Istana, Ganjar: Besok Pake Baju Ijo ya

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah yang juga calon presiden (capres), Ganjar Pranowo mengaku bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Saat pertemuan tersebut, Ganjar mengaku meledeki Sandi siap-siap mengenakan pakaian berwarna hijau, untuk menghadiri acara pelantikan sebagai kader PPP esok Rabu 14 Juni 2023.

"Ketemu (Sandi). Saya ledekin besok pake baju ijo ya," kata Ganjar sambil tersenyum, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno membenarkan bahwa dirinya akan diumumkan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Rabu (14/6) mendatang.