INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Partai Perindo Targetkan Pembagian Seribu Gerobak di Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:50 WIB
Partai Perindo Targetkan Pembagian Seribu Gerobak di Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra menyatakan pihaknya akan membagikan seribu gerobak di Ibu Kota. Rencananya, target tersebut akan dicapai sebelum tahun 2024.

"Kita coba memenuhi target (bagikan Gerobak Perindo) sampai seribu untuk tahun 2024, makanya setiap hari 3-5 gerobak (dibagikan)," kata Effendi saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, kegiatan pembagian gerobak terus rutin dilakukan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah seluruh Indonesia.

Pembagian gerobak menurut Effendi, sebagai konsistensi Partai Perindo --partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- akan kesejahteraan UMKM.

"Kita berharap mereka bisa memanfaatkan bantuan gerobak ini bisa meningkatkan penjualan bisa menjadi pengusaha-pengusaha UMKM yang baik bisa menaikkan kelas kesejahteraan mereka dan akhirnya bisa membuka lapangan kerja buat masyarakat di sekitarnya dengan hasil gerobak yang kami bantu ini," ujarnya.

Sebagai informasi, tiga penerima Gerobak Perindo adalah Sri Utami pedagang bebek dan ayam goreng, Sarjoko penjual susu jahe, dan Titin Sri Astuti penjual mi ayam. Mereka bertiga, saat ini berjualan di daerah Jakarta Utara.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
