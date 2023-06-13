Masuk Bursa Cawapres, Sandiaga Akan Pergi ke Tanah Suci Akhir Juni

JAKARTA - Sandiaga Salahuddin Uno yang kini menjabat sebagai Menparekraf memiliki tekad memajukan Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Hal tersebut sudah menjadi mimpi besarnya.

"Bang Sandi Uno memiliki mimpi besar untuk membawa ekonomi Indonesia yang tak hanya sekadar berkembang, tapi maju untuk seluruh rakyatnya,” kata Juru Bicara Sandiaga Uno Bidang Politik, Denny H. Suryo Prabowo dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Apalagi, Sandiaga memiliki kemampuan yang expert di bidang ekonomi. Dengan potensi yang dimiliki Sandiaga, tentunya bisa membantu mewujudkan kemajuan pembangunan Indonesia.

Perjuangan Sandiaga di bidang politik pun dimaksudkan untuk menunjang visi misinya itu. Selain itu, Denny menyoroti dinamika politik jelang Pilpres 2024 terkini.

Nama Sandiaga disebut-sebut menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden, Ganjar Pranowo.