Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masuk Bursa Cawapres, Sandiaga Akan Pergi ke Tanah Suci Akhir Juni

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:52 WIB
Masuk Bursa Cawapres, Sandiaga Akan Pergi ke Tanah Suci Akhir Juni
Sandiaga Uno (Foto: Sukardi)
A
A
A

JAKARTA - Sandiaga Salahuddin Uno yang kini menjabat sebagai Menparekraf memiliki tekad memajukan Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Hal tersebut sudah menjadi mimpi besarnya.

"Bang Sandi Uno memiliki mimpi besar untuk membawa ekonomi Indonesia yang tak hanya sekadar berkembang, tapi maju untuk seluruh rakyatnya,” kata Juru Bicara Sandiaga Uno Bidang Politik, Denny H. Suryo Prabowo dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023).

Apalagi, Sandiaga memiliki kemampuan yang expert di bidang ekonomi. Dengan potensi yang dimiliki Sandiaga, tentunya bisa membantu mewujudkan kemajuan pembangunan Indonesia.

Perjuangan Sandiaga di bidang politik pun dimaksudkan untuk menunjang visi misinya itu.  Selain itu, Denny menyoroti dinamika politik jelang Pilpres 2024 terkini.

Nama Sandiaga disebut-sebut menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden, Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement