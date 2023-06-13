Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Mahfud MD Pernah Diserang Hoaks Ingin Nikahi BCL

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:56 WIB
Cerita Mahfud MD Pernah Diserang Hoaks Ingin Nikahi BCL
Mahfud MD/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bercerita saat ia diserang hoaks yang mengatakan bahwa dirinya ingin menikahi Bunga Citra Lestari (BCL).

Awalnya, Mahfud menjelaskan bahwa di era digitalisasi seperti saat ini, tidak hanya manfaat positif yang didapat, namun juga efek negatif seperti penyebaran berita bohong.

 BACA JUGA:

"Tapi ada juga di digital yang kayak begini, Mahfud MD ingin menikahi Bunga Citra Lestari. Haha. Kenal juga enggak. Hehe," kata Mahfud saat memberikan pengarahan di acara 'Literasi Digital Sektor Pemerintah Kepada TNI' di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023).

Kala itu, kata Mahfud, suami BCL meninggal dunia. Kemudian ada pria asal Medan yang mengaku ingin menikahi BCL, namun mengedit foto dengan menggunakan kepala Mahfud MD.

 BACA JUGA:

"Ini kan ceritanya dulu kan Bunga Citra Lestari itu dulu artis kita, itu suaminya Ashraf meninggal, lalu dia janda, jadi rebutan orang lah, lalu tiba-tiba orang dari Medan ingin, tapi kepalanya diganti kepala saya," katanya.

Mahfud mengungkap, foto tersebut menimbulkan banyak komentar. "Coba kalau orang itu. Lalu orang itu banyak yang kirim, Pak saya nunggu undangan Pak. Wah Bapak ini sudah tua seleranya tinggi juga. Hehe. Macam-macam orang yang percaya itu," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/338/2809207/5-fakta-babi-ngepet-di-tangsel-bikin-heboh-cicEFy9oTz.jpg
5 Fakta Babi Ngepet di Tangsel Bikin Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/04/337/2039126/bagus-bawana-didakwa-bikin-onar-dengan-sebar-hoaks-7-kontainer-surat-suara-X4aDPovQew.jpg
Bagus Bawana Didakwa Bikin Onar dengan Sebar Hoaks 7 Kontainer Surat Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/28/337/2023989/tersangka-kasus-hoaks-7-kontainer-surat-suara-dilimpahkan-ke-kejaksaan-cOlaaj6hhQ.jpg
Tersangka Kasus Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Dilimpahkan ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/21/337/2007296/ingih-bikin-gaduh-jadi-motif-bagus-bawana-putra-sebarkan-hoaks-surat-suara-7-kontainer-TxzMYkZIWT.jpg
Ingin Bikin Gaduh Jadi Motif Bagus Bawana Putra Sebarkan Hoaks Surat Suara 7 Kontainer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/18/337/2006272/polri-limpahkan-berkas-kasus-hoaks-surat-suara-bagus-bawana-putra-ke-kejagung-hSSfkf1Bg2.jpg
Polri Limpahkan Berkas Kasus Hoaks Surat Suara Bagus Bawana Putra ke Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/15/337/2004901/polisi-kebut-berkas-tersangka-hoaks-surat-suara-bagus-bawana-putra-VaD2UrHmxQ.JPG
Polisi Kebut Berkas Bagus Bawana Putra, Tersangka Hoaks Surat Suara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement