Cerita Mahfud MD Pernah Diserang Hoaks Ingin Nikahi BCL

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bercerita saat ia diserang hoaks yang mengatakan bahwa dirinya ingin menikahi Bunga Citra Lestari (BCL).

Awalnya, Mahfud menjelaskan bahwa di era digitalisasi seperti saat ini, tidak hanya manfaat positif yang didapat, namun juga efek negatif seperti penyebaran berita bohong.

"Tapi ada juga di digital yang kayak begini, Mahfud MD ingin menikahi Bunga Citra Lestari. Haha. Kenal juga enggak. Hehe," kata Mahfud saat memberikan pengarahan di acara 'Literasi Digital Sektor Pemerintah Kepada TNI' di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023).

Kala itu, kata Mahfud, suami BCL meninggal dunia. Kemudian ada pria asal Medan yang mengaku ingin menikahi BCL, namun mengedit foto dengan menggunakan kepala Mahfud MD.

"Ini kan ceritanya dulu kan Bunga Citra Lestari itu dulu artis kita, itu suaminya Ashraf meninggal, lalu dia janda, jadi rebutan orang lah, lalu tiba-tiba orang dari Medan ingin, tapi kepalanya diganti kepala saya," katanya.

Mahfud mengungkap, foto tersebut menimbulkan banyak komentar. "Coba kalau orang itu. Lalu orang itu banyak yang kirim, Pak saya nunggu undangan Pak. Wah Bapak ini sudah tua seleranya tinggi juga. Hehe. Macam-macam orang yang percaya itu," ucapnya.