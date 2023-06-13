Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pedagang Penerima Gerobak Partai Perindo: Bersyukur Banget Biar Dagangannya Lancar

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |17:02 WIB
Pedagang Penerima Gerobak Partai Perindo: Bersyukur Banget Biar Dagangannya Lancar
A
A
A

JAKARTA - Sri Utami, penerima bantuan Gerobak Perindo tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya menjadi salah satu penerima program Gerobak Partai Perindo.

Ia menyebutkan, gerobak yang selama ini ia gunakan untuk menjajakan mi ayam sudah tidak layak.

Utami menjelaskan, gerobak yang selama ini ia pakai terbuat dari kayu. Karena sudah termakan usia, keropos pun mulai menggerogoti gerobaknya.

"Alhamdulillah bersyukur banget dapat gerobak baru biar dagangnya semakin lancar," kata Utami saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).

Ia berharap, setelah mendapatkan gerobak Partai Perindo --partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--, membuat pelanggannya semakin banyak sehingga kesejahteraannya meningkat.

"Semoga dagangannya lebih lancar, terima kasih buat Partai Perindo atas gerobaknya semoga bisa bermanfaat," ujar Utami.

Halaman:
1 2
      
