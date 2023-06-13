Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Cawapres, Ganjar: Sabar, Biar Kerja Sama Parpol Beres Dulu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |17:03 WIB
Soal Cawapres, Ganjar: Sabar, Biar Kerja Sama Parpol Beres Dulu
Ganjar Pranowo (Foto: Raka Dwi Novianto)
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah yang juga calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengungkapkan bakal mengumumkan calon wakil presidennya (cawapres) usai kesepakatan kerja sama para partai politik dengan PDIP rampung.

Dirinya pun meminta semua pihak untuk bersabar. Ganjar sendiri dipilih oleh PDIP menjadi capres untuk berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. 

"Nanti sabar, sabar. Biar yang kerja sama antar partai-partai beres dulu," kata Ganjar di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, PDIP saat ini sudah mengantongi 10 nama calon wakil presiden ( cawapres ) potensial untuk mendampingi Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres 2024. PDIP saat ini sedang menggodok ke-10 nama tersebut.

"Bu Megawati (Ketum PDIP) menyampaikan ada 10 nama (cawapres Ganjar), sehingga dari situlah memerlukan waktu," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto saat ditemui di Gedung Lemhannas, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei 2023.

(Arief Setyadi )

      
