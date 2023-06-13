Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringatkan TNI, Mahfud MD Minta Waspadai Ancaman Negara di Era Digital

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |17:11 WIB
Peringatkan TNI, Mahfud MD Minta Waspadai Ancaman Negara di Era Digital
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok Kemenko Polhukam)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta jajaran TNI mewaspadai ancaman negara di era digital.

"Perkembangan di era digital menimbulkan jenis-jenis ancaman baru terhadap kedaulatan negara yang harus diwaspadai oleh TNI dalam melaksanakan tugas," kata Mahfud dalam acara 'Literasi Digital Sektor Pemerintah Kepada TNI' di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023).

Mahfud yang juga Pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengatakan, untuk mewaspadai hal tersebut, maka prajurit TNI harus meningkatkan literasi digital.

"Utamanya adalah melaksanakan pertahanan negara guna mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan menjaga segenap bangsa dari ancaman militer, dari ancaman dunia luar," katanya.

Peran TNI, kata Mahfud, juga diperlukan dalam mengatasi penyebaran berita bohong di era digital. Untuk itu, para prajurit harus memiliki kecakapan digital agar mampu menciptakan konten positif yang mendidik, dan tidak turut serta menyebarkan hoaks.

Halaman:
1 2
      
