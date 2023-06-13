Kasus KDRT, Bareskrim Akan Periksa Saksi Nikah Bukhori Yusuf

JAKARTA - Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan ke sejumlah pihak terkait dengan kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dilakukan oleh anggota DPR Bukhori Yusuf dari Fraksi PKS.

Salah satu saksi yang akan diperiksa diantaranya adalah pihak saksi dari penikahan siri Bukhori Yusuf dengan M.

Kabag Penum Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengungkapkan bahwa, pemeriksaan akan dilakukan terkait kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan M.

"Iya, rencananya memang akan memeriksa orang yang menikahkan," kata Nurul saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Kendati demikian, Nurul menyebut, belum mendapatkan jadwal pasti terkait rencana pemeriksaan tersebut oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

"Lain-lainnya belum diinfo," ujar Nurul.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara awal kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota DPR berinisal BY dari Fraksi PKS.

Nurul mengungkapkan bahwa, pihaknya masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Untuk penanganan kasus KDRT yang diduga dilakukan oknum anggota DPR inisial BY telah dilaksanakan gelar awal dan hasilnya dilakukan penyelidikan lanjutan," ucap Nurul.