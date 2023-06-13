Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Kaji Usulan Libur Idul Adha 2 Hari

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |17:47 WIB
Pemerintah Kaji Usulan Libur Idul Adha 2 Hari
Menag Yaqut Cholil Qoumas (Foto: Raka Dwi Novianto)
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah akan mengkaji usulan libur Idul Adha 1444 H menjadi dua hari.

Hal tersebut menanggapi usulan dari Muhammadiyah yang telah menetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 H jatuh pada Rabu 28 Juni 2023.

"Nanti kita kaji dulu lah itu," kata Yaqut di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Zulhijjah 1444 H pada Senin 19 Juni 2023, sehingga Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 H jatuh pada Rabu 28 Juni 2023.

Penetapan tersebut berpotensi berbeda dengan Pemerintah lewat Kemenag yang baru akan menggelar Sidang Isbat pada Minggu 18 Juni 2023. Pemerintah berpotensi menetapkan Idul Adha pada Kamis 29 Juni 2023.

Mengutip Muhammadiyah.or.id, terkait potensi perbedaan jadwal Idul Adha 1444 H itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan usulan terkait libur lebaran Idul Adha 1444 H.

Halaman:
1 2
      
