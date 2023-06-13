Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anaknya Jadi Caleg DPRD, Mensos Risma: Dia Sudah Dewasa

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |17:56 WIB
Anaknya Jadi Caleg DPRD, Mensos Risma: Dia Sudah Dewasa
Mensos Tri Rismaharinai (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini menanggapi tetang anaknya Fuad Bernardi, maju dalam perebutan kursi DPRD Jatim melalui Dapil Jatim 1 (Surabaya).

Menurutnya, sang anak sudah dewasa dan telah memiliki pengalaman sebagai Ketua Karang Taruna Surabaya, sehingga tahu kondisi masyarakat saat ini.

"Dia kan ketua karang taruna, jadi dia tau kondisi masyarakat. Nah kalau selama ini dia itu bikin usaha macam-macam ya, untuk hidupin anak-anak karang taruna sampai rumahnya dijadikan pos untuk air mineral dan bengkel untuk kasih kerjaan anak anak itu. Dia sudah dewasa, yowes," kata Mensos kepada wartawan di Kantor Salemba, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Lebih lanjut, Risma juga memberikan wejangan kepada sang anak, agar saat maju di DPRD Jatim terus memiliki niat untuk menolong orang. Menurutnya sungguh percuma jika hanya diniatkan untuk diri sendiri.

"Cuma aku bilang, bahwa niatmu jangan niat untuk kamu pribadi, niatmu untuk bisa menolong orang. Kalau kamu niatnya untuk pribadi kamu cuma mau pribadi, tapi kalau niat nolong orang maka kamu bisa nolong orang dan bisa untuk pribadi mu," tuturnya.

Pada kesempatan dia turut menceritakan pengalamannya menjadi kepala daerah. Risma mengaku menjadi kepala daerah sangat berat karena yang dimintai pertanggungjawabannya hanya satu orang.

"Tapi kayak aku kemarin jadi walikota sendiri pertanggungjawaban itu apa yang dirasakan warga itu aku harus tanggung jawab. Nanti bukan hanya di dunia tapi di akhirat,"katanya.

