Syafril Nasution Sepakat dengan Mahfud MD: Pembuat Sambal Ganja Tak Bisa Dipidana!

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, bahwa pembuat sambal daun ganja tidak bisa dipidana.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara Dies Natalis ke-54 Universitas Malikussaleh, di Lhokseumawe, Aceh.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Syafril Nasution sepakat dengan Mahfud MD. Menurutnya, masyarakat Aceh sejak lama menggunakan daun ganja untuk keperluan masakan dan minuman.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menjelaskan, ibu-ibu rumah tangga di Aceh telah turun temurun menggunakan daun ganja sebagai penyedap masakan.

Bahkan, mereka menanam satu atau dua pohon ganja di halaman rumah selayaknya pohon cabai. Tidak hanya daun, biji ganja pun dapat digunakan untuk menambah cita rasa kopi.

"Jadi, saya sepakat, penggunaan daun ganja secara positif selayaknya tidak perlu dihukum," kata Syafril, Selasa (13/6/2023).