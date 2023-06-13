Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Syafril Nasution Sepakat dengan Mahfud MD: Pembuat Sambal Ganja Tak Bisa Dipidana!

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |18:02 WIB
Syafril Nasution Sepakat dengan Mahfud MD: Pembuat Sambal Ganja Tak Bisa Dipidana!
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, bahwa pembuat sambal daun ganja tidak bisa dipidana.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara Dies Natalis ke-54 Universitas Malikussaleh, di Lhokseumawe, Aceh.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Syafril Nasution sepakat dengan Mahfud MD. Menurutnya, masyarakat Aceh sejak lama menggunakan daun ganja untuk keperluan masakan dan minuman.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menjelaskan, ibu-ibu rumah tangga di Aceh telah turun temurun menggunakan daun ganja sebagai penyedap masakan.

Bahkan, mereka menanam satu atau dua pohon ganja di halaman rumah selayaknya pohon cabai. Tidak hanya daun, biji ganja pun dapat digunakan untuk menambah cita rasa kopi.

"Jadi, saya sepakat, penggunaan daun ganja secara positif selayaknya tidak perlu dihukum," kata Syafril, Selasa (13/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement