Rampung Analisis Harta Kekayaan Walkot Pangkalpinang, KPK: Ada Kebun dan Properti

JAKARTA - Tim Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota (Walkot) Pangkalpinang, Maulan Aklil.

KPK juga telah menerjunkan tim untuk mengecek harta kekayaan Maulan Aklil di Pangkalpinang. Hasilnya, aset serta harta kekayaan Maulan Aklil masih tergolong wajar. Di mana, aset Maulan Aklil berasal dari usahanya.

"Ya memang asetnya pengusaha. Ada kebun, ada properti. Ini belum kita finalisasi. Tapi, kelihatan kalau cuma ngomong harta, bisa diterangkan kalau dia pengusaha," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).

Tak hanya itu, tim juga sudah mengecek transaksi keuangan di Penyedia Jasa Keuangan (PJK) perbankan Maulan. Hasilnya, tidak ditemukan transaksi keuangan yang mencurigakan alias tidak wajar. "Kalau banknya enggak ada apa-apa," jelas Pahala.

Pahala menjelaskan bahwa selain Wali Kota Pangkalpinang, Maulan memang memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha. Atas hasil penelusuran KPK, hasil kekayaan Maulan Aklil saat ini masih berasal dari usahanya.

Tim Kedeputian Pencegahan KPK sudah pernah mengklarifikasi Maulan Aklil terkait laporan harta kekayaannya pada Rabu, 17 Mei 2023. Pria yang karib disapa Molen tersebut diklarifikasi setelah pamer gaya hidup mewah alias hedon viral di media sosial (medsos).

Nama Maulan Aklil disorot setelah gaya hidup mewah istrinya, Monica Haprinda, ramai diperbincangkan. Istri Maulan Aklil disorot karena kerap pamer tas mewah seperti Channel, Hermes, hingga Gucci yang nilainya bisa mencapai ratusan juta.

Berdasarkan hasil penelusuran, Maulan Aklil tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp11.380.412.373 (Rp11 miliar). Harta kekayaannya tersebut dilaporkan Maulan pada 11 Maret 2022 untuk periodik 2021.