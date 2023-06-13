Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Pastikan Presiden Jokowi Segera Cabut Status Pandemi Covid-19

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |18:11 WIB
Menko PMK Pastikan Presiden Jokowi Segera Cabut Status Pandemi Covid-19
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia dalam waktu dekat.

Hal tersebut berdasarkan keputusan WHO yang telah mencabut status darurat Covid-19.

"Tetapi sudah akan diputuskan bapak presiden nanti akan segera dicabut (status pandemi). Waktunya nunggu pengumuman beliau," kata Menko PMK Muhadjir Effendy di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Muhadjir mengatakan, pencabutan status pandemi akan diumumkan langsung Jokowi sendiri nantinya "Itu wewenang pak presiden bukan saya," kata Muhadjir.

"Segera, tapi tidak hari ini. Nanti pak presiden itu yang akan memutuskan," tambahnya.

Muhadjir mengatakan, nantinya Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 akan dibubarkan usai pencabutan status pandemi.

Halaman:
1 2
      
