Kader NasDem Indramayu Hijrah ke Perindo, Yusuf Lakaseng: Selamat Bergabung

Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Perindo, Yusuf Lakaseng (foto: dok MPI)

JAKARTA - Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng menyatakan, partainya membuka diri bagi kader NasDem yang ingin berpindah ke Partai Perindo.

Seperti diketahui, hijrahnya kader NasDem itu buntut dari dugaan adanya mahar yang diminta kepada Ketua DPD Nasdem Kabupaten Indramayu Yosep Husein Ibrahim untuk menempati nomor urut tertentu.

Terkait hal tersebut, ia memutuskan untuk hijrah ke Partai Perindo -partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu- yang diikuti ribuan kader lainnya.

"Sebagai partai inklusif, Partai Perindo menerima dengan hati dan tangan terbuka siapapun yang ingin bergabung dengan Partai Perindo," kata Yusuf Lakaseng, Selasa (13/6/2023)

"Insya Allah, tidak ada mahar apapun yang penting bersedia dan penuh kesungguhan menjalankan misi politik kesejahteraan Partai Perindo," sambungnya.

Yusuf Lakaseng -yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu- menjelaskan perjuangan Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera mensyaratkan politik yang bersih terlebih dahulu dari korupsi dalam bentuk atau modus apapun.