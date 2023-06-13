Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Periksa Dua Saksi Kasus TPPU Korupsi BAKTI Kominfo

Kejagung Periksa Dua Saksi Kasus TPPU Korupsi BAKTI Kominfo
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa dua orang pengusaha dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

"Memeriksa 2 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS)," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).

 BACA JUGA:

Dua orang yang diperiksa tersebut ialah H selaku Direktur Keuangan PT Aplikanusa Lintas Arta dan DT selaku Pemilik PT Anugrah Mega Prakasa.

Keduanya diperiksa dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022 atas nama tersangka WP.

 BACA JUGA:

"Kedua orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi," jelasnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Setelah, dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali sebagai saksi dalam kasus korupsi yang merugikan negara mencapai Rp8,32 triliun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
