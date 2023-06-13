Kasus Covid-19 Hari Ini Bertambah 181, Meninggal 4 Orang

JAKARTA - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Selasa, 13 Juni 2023 bertambah 181 kasus. Sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 6.810.417 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 16.137 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 278 orang. Sehingga total sebanyak 6.638.544 orang sembuh. Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 4 orang. Sehingga total meninggal menjadi 161.830 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

(Nanda Aria)